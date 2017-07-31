Моуринью: "Уверен, что игроки и болельщики "МЮ" будут любить Матича"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался насчёт перехода в манкунианскую команду хавбека Неманьи Матича.
"Неманья - игрок "Манчестер Юнайтед" и игрок Жозе Моуринью. Он представляет всё, что мы хотим видеть в футболисте - лояльность, последовательность, амбиции, командную игру. Я хотел бы поблагодарить Матича за его желание присоединиться к нам, потому что без этого его не было бы здесь. Уверен, что наши игроки и болельщики будут любить его. Добро пожаловать, наш новый номер 31" - цитирует Моуринью официальный сайт "красных дьяволов".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24