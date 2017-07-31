Моуринью: "Уверен, что игроки и болельщики "МЮ" будут любить Матича"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюнеманья матич

Моуринью: "Уверен, что игроки и болельщики "МЮ" будут любить Матича"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался насчёт перехода в манкунианскую команду хавбека Неманьи Матича.

"Неманья - игрок "Манчестер Юнайтед" и игрок Жозе Моуринью. Он представляет всё, что мы хотим видеть в футболисте - лояльность, последовательность, амбиции, командную игру. Я хотел бы поблагодарить Матича за его желание присоединиться к нам, потому что без этого его не было бы здесь. Уверен, что наши игроки и болельщики будут любить его. Добро пожаловать, наш новый номер 31" - цитирует Моуринью официальный сайт "красных дьяволов". 

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