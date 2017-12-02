Моуринью уверен, что предстоящий Чемпионат Мира не станет последним для Месси и Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что хочет видеть Криштиану Роналду и Лионеля Месси на ЧМ-2022.

"Надеюсь и верю, что этот мундиаль не станет для них последним. Они в блестящей форме, оба полны амбиций и значат очень много для своих команд. Думаю, их последний Чемпионат Мира состоится в 2022 году, а в России с ними будет рано прощаться" - приводят слова Моуринью российские СМИ.

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