Моуринью уже прокомментировал предстоящий трансфер Неймара

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уже прокомментировал предстоящий трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ.

"Когда мы заплатили рекордную сумму за Поля Погба, я сказал, что он - не дорогостоящий игрок. Дорогостоящие - это те, которые попадают на определенный уровень без определенного качества. Я думаю, что с Неймаром произойдет та же история, что и с Погба.

Я не думаю, что он не стоит 222 миллионов евро. Я думаю, что он является дорогим из-за того, что после его трансфера появится больше игроков стоимостью 100 миллионов евро, больше игроков стоимостью 80 миллионов евро и больше игроков стоимостью 60 миллионов евро. Я думаю, что это проблема, потому что Неймар - один из лучших игроков в мире", - цитирует наставника "красных дьяволов" The Telegraph.

Напомним, УЕФА намерен затребовать с ПСЖ полную информацию по трансферу Неймара. | soccernews.ru