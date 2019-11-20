Моуринью в 2015-м утверждал, что не возглавит "Тоттенхэм" из уважения к фанатам "Челси"

1 Теги тоттенхэмжозе моуриньючелси

Моуринью в 2015-м утверждал, что не возглавит "Тоттенхэм" из уважения к фанатам "Челси"

Сегодня, 20 ноября, Жозе Моуринью возглавил "Тоттенхэм". Журналисты сразу вспомнили, что весной 2015 года специалист заявлял, что никогда не возглавит "шпор" из уважения к фанатам "Челси". Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, в 2015 году президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви предлагал португальцу возглавить команду, но тот отказался, сказав, что не займет этот пост потому что слишком сильно любит болельщиков "синих".

Моуринью работал в "Челси" в периоды с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.

Контракт специалиста с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2023 года.

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Комментарии

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flyurastrezhnev

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres

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