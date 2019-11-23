Моуринью в 4-й раз подряд стартовал с победы в АПЛ

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Моуринью в 4-й раз подряд стартовал с победы в АПЛ

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2. Этот матч стал первым для "шпор" под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью.

Таким образом, португальский специалист в 4-й раз подряд стартовал с победы в Премьер-Лиге.

Ранее Моуринью начинал в "Челси" с побед в матчах с "Манчестер Юнайтед" (1:0) и "Халлом" (2:0). Во главе "Манчестер Юнайтед" он добился победы над "Борнмутом" (3:1).

Не пропустите: Моуринью прокомментировал ситуацию с Эриксеном. | http://soccernews.ru

 
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