Моуринью в 4-й раз подряд стартовал с победы в АПЛ
В матче 13-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2. Этот матч стал первым для "шпор" под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью.
Таким образом, португальский специалист в 4-й раз подряд стартовал с победы в Премьер-Лиге.
Ранее Моуринью начинал в "Челси" с побед в матчах с "Манчестер Юнайтед" (1:0) и "Халлом" (2:0). Во главе "Манчестер Юнайтед" он добился победы над "Борнмутом" (3:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|12
|34
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|12
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Тоттенхэм
|13
|17
|7
|Арсенал Лондон
|12
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|9
|Вулверхэмптон
|12
|16
|10
|Борнмут
|12
|16
|11
|Бернли
|12
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|13
|Кристал Пэлас
|12
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7