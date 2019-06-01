Моуринью: "В Англии часто чувствовал себя как в клетке"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в интервью Eleven Sports рассказал, как чувствовал себя в Англии.

"Я прожил в Англии долгие годы. Несколько лет жил в Испании, где очень схожая среда обитания.

В Англии я часто чувствовал себя как в клетке, так как нельзя говорить что-то лишнее о судьях, например.

Меня здорово наказывали за высказывания перед матчами. Даже если я говорил что-то вроде: "Я надеюсь, что рефери очень хороший, что он справится с давлением "Энфилд Роуд", отлично отработает". Там считается это оскорблением", - сказал португалец.

Напомним, в Англии Моуринью работал в "Челси" (2004 - 2007) и "Манчестер Юнайтед" (2016 -2018).

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