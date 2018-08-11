Моуринью: "В АПЛ мы должны привыкать играть против команд того же класса, каким наделены мы"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии после игры против "Лестера" (2:1).

"В АПЛ мы должны привыкать играть против команд того же класса, каким наделены мы. Забудьте о названии клуба, забудьте об истории, забудьте о футболках. Каждая команда хороша.

Футбол меняется. Возможно, нас стоит называть в большей степени главными тренерами, а не футбольными менеджерами. Мы располагаем большими многофункциональными тренерскими штабами. Думаю, мы в большей степени главные тренеры, а не менеджеры" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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