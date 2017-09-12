Моуринью: "В Лиге Чемпионов имеется четыре-пять команд, которые стоят особняком"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выделил клубы, которые имеют больше шансов выиграть Лигу Чемпионов.

"В Лиге Чемпионов есть четыре или пять команд с невероятным уровнем качества игры, опыта и мастерства, которые играют важное значение в борьбе за трофей", - приводит слова наставника "красны дьяволов" The Sun.

Напомним, Моуринью оценил значимость Феллаини для своей команды. | soccernews.ru