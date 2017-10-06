Моуринью: "В любой другой лиге такой старт позволял бы нам рассчитывать на титул, но это не касается АПЛ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в очередной раз намекнул о силе английской Премьер-Лиги.

"В этом году все началось для нас очень хорошо. В любой другой лиге это могло бы означать, что мы можем выиграть титул чемпиона, но в Англии это ничего не значит", - приводит слова наставника "красных дьяволов" SquawkaNews.

Напомним, в Сетубале проспект назвали в честь Моуринью. | soccernews.ru