Моуринью: "В "Манчестер Юнайтед" есть группа игроков, которые должны быть готовы играть и не играть"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о возможном уходе из команды полузащитника Андера Эрреры.

"У него нет причин уходить. Мы играем только с двумя игроками в полузащите, с Матичем и Погба, которые играют очень хорошо и не дают причин их менять. В единственном матче, в котором мы решили сыграть с тремя хавбеками, он был на поле. У нас есть группа игроков, которые должны быть готовы играть и не играть", - цитирует наставника "красных дьяволов" Mirror.

Напомним, Моуриньо прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Базелем". | soccernews.ru