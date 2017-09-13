Моуринью: "В "Манчестер Юнайтед" есть группа игроков, которые должны быть готовы играть и не играть"

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Моуринью: "В "Манчестер Юнайтед" есть группа игроков, которые должны быть готовы играть и не играть"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о возможном уходе из команды полузащитника Андера Эрреры.

"У него нет причин уходить. Мы играем только с двумя игроками в полузащите, с Матичем и Погба, которые играют очень хорошо и не дают причин их менять. В единственном матче, в котором мы решили сыграть с тремя хавбеками, он был на поле. У нас есть группа игроков, которые должны быть готовы играть и не играть", - цитирует наставника "красных дьяволов" Mirror.

Напомним, Моуриньо прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Базелем". | soccernews.ru

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