Моуринью: "В матче "Аякс" - "Тоттенхэм" еще ничего не ясно"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в эфире шоу On The Touchline рассказал, чего ждет от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" ждет сложный матч. По статистике "Аякс" на выезде в Лиге чемпионов играет лучше, чем дома. Он играл против великих клубов из ведущих чемпионатов, они отлично выглядят.

"Тоттенхэму" будет непросто без Кейна и Сона, однако им по силам отыграться. В этой игре еще ничего не ясно", - сказал Моуринью.

Матч состоится сегодня, 8 мая, в Амстердаме. Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча команд закончилась в пользу голландского клуба (0:1).

Победитель этой пары сыграет в финале с "Ливерпулем", который вчера, 7 мая, разгромил "Барселону" (4:0).

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