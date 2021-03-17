Моуринью: "В матче с "Динамо" будем играть на победу"

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Моуринью: "В матче с "Динамо" будем играть на победу"Фото: Твиттер @COYS_com 14 марта 2021 г.
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался касательно предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против загребского "Динамо". Напомним, первая игра закончилась домашней победой "шпор" со счетом 2:0.

"Мне не кажется, что это такое хорошее преимущество. Нам предстоит сыграть матч, чтобы добиться положительного результата. Даже в случае поражения со счетом 0:1, 1:2 или 1:3, мы выйдем в следующий раунд, но я не буду счастлив. Мы играем в Лиге Европы не для того, чтобы отсиживаться в обороне и сохранять нужный нам счет. Мы должны попытаться победить", — приводит слова Моуринью BBC Sport.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 18 марта в Загребе и начнется в 20:55 по московскому времени.

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