Моуринью: "В отличие от других тренеров, не жалуюсь на травмы"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о жалобах коллег на травмы своих подопечных.

" Я никогда не говорю о травмах. Другие тренеры плачут и кричат, когда игрок получает травму. Если бы я хотел жаловаться, я мог бы сделать это, как и другие ", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Отметим, что в настоящее время из-за повреждений Моуринью не может рассчитывать на Златана Ибрагимовича, Маруана Феллаини , Поля Погба и Маркоса Рохо .