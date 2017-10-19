Моуринью: "В отличие от других тренеров, не жалуюсь на травмы"

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Моуринью: "В отличие от других тренеров, не жалуюсь на травмы"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о жалобах коллег на травмы своих подопечных.

"Я никогда не говорю о травмах. Другие тренеры плачут и кричат, когда игрок получает травму. Если бы я хотел жаловаться, я мог бы сделать это, как и другие", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Отметим, что в настоящее время из-за повреждений Моуринью не может рассчитывать на Златана Ибрагимовича, Маруана Феллаини, Поля Погба и Маркоса Рохо.

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