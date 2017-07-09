Моуринью: "В прошлом сезоне Перейра показал хороший прогресс"

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Моуринью: "В прошлом сезоне Перейра показал хороший прогресс"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал продление соглашения с вратарем Жоэлом Перейрой.

"В прошлом сезоне Жоэл показал хороший прогресс благодаря упорной работе на каждой тренировке. Верю, если он продолжит свое развитие, то может стать лучшим португальским вратарем следующего поколения. Так держать" - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Перейра находится в академии "красных дьяволов" с 2012 года. В прошедшем сезоне голкипер дебютировал в АПЛ.

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