Моуринью: "В ПСЖ есть что-то особенное"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сказал несколько похвальных слов в адрес французского ПСЖ.

" Я могу сказать, что на днях мой сын, который живет в Лондоне, решил поехать и посмотреть игру в Париж, а не в Манчестер. Потому что в ПСЖ есть что-то особенное - волшебство, качество, молодость: это фантастика! ", - цитирует наставника "красных дьяволов" football.fr.

Напомним, вчера ПСЖ вырвал победу у "Дижона". | soccernews.ru