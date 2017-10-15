Моуринью: "В ПСЖ есть что-то особенное"

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Моуринью: "В ПСЖ есть что-то особенное"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сказал несколько похвальных слов в адрес французского ПСЖ.

"Я могу сказать, что на днях мой сын, который живет в Лондоне, решил поехать и посмотреть игру в Париж, а не в Манчестер. Потому что в ПСЖ есть что-то особенное - волшебство, качество, молодость: это фантастика!", - цитирует наставника "красных дьяволов" football.fr.

Напомним, вчера ПСЖ вырвал победу у "Дижона". | soccernews.ru

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