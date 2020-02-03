Моуринью в шестой раз победил команду Гвардиолы. Чаще это делал только один тренер

1 Теги хосеп гвардиолажозе моуриньююрген клоппстатистика

Моуринью в шестой раз победил команду Гвардиолы. Чаще это делал только один тренер

Вчерашняя победа "Тоттенхэма" над "Манчестер Сити" позволила главному тренеру "шпор" Жозе Моуринью выиграть шестой матч в карьере у наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Португалец входит в топ-2 самых неудобных оппонентов для звёздного испанского специалиста.

Чаще Моуринью наносил поражения командам Гвардиолы только действующий рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп (3).

Остальные тренеры находятся далеко позади - не более трёх побед над коучем "Сити".

Не пропустите: Конте рассказал, в чем он превзошел Гвардиолу и Клоппу. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Теперь не попав в зону ЛЧ по результатам сезона, Моуру останется только тешиться победой над Манчестер Сити )

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