Моуринью может возглавить "Валенсию"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может стать главным тренером "Валенсии". Об этом сообщает El Confidencial.

Нынешний специалист испанского клуба Марселино из-за ссоры с руководством клуба может быть уволен в скором времени.

Агент португальца - деловой партнер владельца "Валенсии" Питера Лима, он уже связался с клубом, чтобы договориться о приглашении Моуринью в клуб.

Ранее сообщалось, что Моуринью с нетерпением ждет момента возобновления тренерской карьеры.

Последним клубом, который возглавлял специалист, был "Манчестер Юнайтед".

Недавно 56-летнего специалиста звали в Китай, однако тот не захотел ехать в Азию.

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