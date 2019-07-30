Моуринью может возглавить "Валенсию"

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Моуринью может возглавить "Валенсию"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может стать главным тренером "Валенсии". Об этом сообщает El Confidencial.

Нынешний специалист испанского клуба Марселино из-за ссоры с руководством клуба может быть уволен в скором времени.

Агент португальца - деловой партнер владельца "Валенсии" Питера Лима, он уже связался с клубом, чтобы договориться о приглашении Моуринью в клуб.

Ранее сообщалось, что Моуринью с нетерпением ждет момента возобновления тренерской карьеры.

Последним клубом, который возглавлял специалист, был "Манчестер Юнайтед".

Недавно 56-летнего специалиста звали в Китай, однако тот не захотел ехать в Азию.

Не пропустите: Моуринью: "Я изучаю немецкий язык". | http://soccernews.ru
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Карлыч69
Карлыч69

У Валенсии нет такого бабла на покупку топ игроков, чтоб заманить водилы автобуса!

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