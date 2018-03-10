Моуринью: "В следующем сезоне Санчес будет еще лучше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью верит в то, что нападающий Алексис Санчес вскоре адаптируется в команде и покажет свой максимум.

Чилиец отличился лишь одним голов в восьми матчах за новый клуб.

"Алексис учится играть с нами, а мы учимся, как извлечь из него максимум. Он пришел в команду в худший момент сезона - зимнее трансферное окно. Вот почему я не очень люблю зимние покупки. Я думаю, что подписание Санчеса было шансом, который нельзя было упускать. Конечно, в следующем сезоне Алексис будет еще лучше", - сказал он.

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