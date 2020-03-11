Моуринью в третий раз подряд вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала
Лондонский "Тоттенхэм", который возглавляет португальский специалист Жозе Моуринью, вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив "РБ Лейпциг" (0:1, 0:3).
Таким образом, Моуринью в третий раз подряд вылетел из Лиги Чемпионов в 1/8 финала.
Ранее португалец не смог победить ПСЖ (1:1, 2:2) в сезоне-2014/15 и "Севилью" (0:0, 1:2) в сезоне-2016/17.
Стоит отметить, что Моуринью дважды выигрывал Лигу Чемпионов - с "Порту" (2003/04) и "Интером" (2009/10).
Не пропустите: У Моуринью худшая серия без побед в карьере. | http://soccernews.ru
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