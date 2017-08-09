Моуринью в третий раз проиграл матч за Суперкубок Европы

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Моуринью в третий раз проиграл матч за Суперкубок Европы

В матче за Суперкубок Европы "Манчестер Юнайтед" проиграл "Реалу" со счетом 1:2.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью вновь не сумел завоевать этот трофей, проиграв его в третий раз в карьере.

Ранее португалец уступил с "Порту" "Милан" (0:1) в 2003 году, а в 2013-м "Челси" потерпел поражение от "Баварии" (2:2, по пенальти 4:5).

Стоит отметить, что Моуринью стал первым в истории тренером, который трижды проиграл три матча за Суперкубок УЕФА.

Не пропустите: "Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА. | http://soccernews.ru

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