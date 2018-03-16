Моуринью: "В вылете "МЮ" из Лиги Чемпионов виновато футбольное наследие"

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Моуринью: "В вылете "МЮ" из Лиги Чемпионов виновато футбольное наследие"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему манкунианцы не сумели выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Я называю это футбольным наследием. В 2011 году "МЮ" дошел до финала, а через год не вышел из группы, хотя состав почти не менялся. В 2013 клуб вылетел в 1/8 финала, а я тренировал его соперника. Что было дальше? В 2014-м – вылет в четвертьфинале, в 2015-м – вообще не попали в еврокубки, в 2016-м - вернулись в Лигу Чемпионов и не вышли из группы, но затем выиграли Лигу Европу.

Итого, за семь лет было четыре разных тренера. Максимальный результат за эти годы это выход в четвертьфинал. Таково футбольное наследие", – приводит слова Моуринью ESPN.

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