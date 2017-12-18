Моуринью: "В "Юнайтед" мы не занимаемся цирком"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил игрокам "Манчестер Сити", которые после своей победы над лондонским "Тоттенхэмом" спели для него песню.

"В "Юнайтед" мы не занимаемся цирком, когда побеждаем, точно так же, как и не впадаем в депрессию, когда терпим поражение", - приводит слова наставника "красных дьяволов" sport.es.

Напомним, Пардью рассказал, в чем Моуринью превосходит Гвардиолу. | soccernews.ru