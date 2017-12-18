Моуринью: "В "Юнайтед" мы не занимаемся цирком"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил игрокам "Манчестер Сити", которые после своей победы над лондонским "Тоттенхэмом" спели для него песню.
"В "Юнайтед" мы не занимаемся цирком, когда побеждаем, точно так же, как и не впадаем в депрессию, когда терпим поражение", - приводит слова наставника "красных дьяволов" sport.es.
Напомним, Пардью рассказал, в чем Моуринью превосходит Гвардиолу. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Лондонское дерби в Кубке лиги: "Арсенал" сразится с "Вест Хэмом"
-
Экономия сил в погоне за трофеем: "Лестер" против "Манчестер Сити"
-
На свидание с лидером Серии А: "Наполи" и "Удинезе" разыграют путевку в четвертьфинал Кубка Италии
-
Промес признан лучшим игроком 2017 года в России
-
Пике запускает собственное шоу, первые гости Неймар, Месси и Суарес
Лента новостей
-
Ривалдо сделал прогноз на предстоящее Эль Класико
-
Спортдир ПСЖ: "Теперь перед каждой игрой Эмери решает, кто будет исполнять стандарты"
-
Азар готов покинуть АПЛ ради Ла Лиги
-
Наиль Измайлов: "Оцениваю выступление "Спартака" в Лиге Чемпионов как позитивное"
-
Ривалдо: "Сегодня я бы боролся за "Золотые мячи" с Месси и Роналду"
-
Модрич: "Находимся в хорошей форме"
-
Ракитич: "Надеюсь, выиграем в Эль Класико со счетом 4:0, но 1:0 тоже устроит"
-
Бракамонте объяснил свое решение отказаться от выступлений за сборную России
-
"Атлетико" пожаловался в ФИФА на действия "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" может сделать громкое приобретение уже зимой
-
Терри включил в сборную Премьер-Лиги всех времен восемь игроков "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" претендует на защитника "Аугсбурга"
-
Гацкан продлил контракт с "Ростовом"
-
"Наполи" нацелился на форварда "Беневенто"
-
Клуб из АПЛ хочет купить Зе Луиша
-
"Бешикташ" включился в борьбу за Мхитаряна
-
Бубнов назвал позицию, которую необходимо усилить "Спартаку"
-
Определён лучший гол группового этапа Лиги Чемпионов 2017/18
-
"Интер" хочет арендовать хавбека "Челси"
-
ПСЖ не интересуется Облаком и Доннаруммой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12