Моуринью: "Вчера я получил 50 поздравлений из "Юнайтед"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что получил большое количество поздравлений из своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Manchester Evening News.
"Вчера я получил 50 поздравлений из "Юнайтед" от футболистов, сотрудников и руководства. Для мня это много значит. Это говорит о том, что они меня уважают.
Что касается предстоящих матчей с "МЮ" и "Челси"... Это мои бывшие команды, сейчас мой клуб - "Тоттенхэм", - сказал Моуринью.
Напомним, специалист возглавил лондонский клуб 20 ноября после отставки Маурисио Почеттино.
А еще: Моуринью заявил, что полностью доволен составом "Тоттенхэма"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7