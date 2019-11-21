Моуринью: "Вчера я получил 50 поздравлений из "Юнайтед"

Теги тоттенхэмжозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью: "Вчера я получил 50 поздравлений из "Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что получил большое количество поздравлений из своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Manchester Evening News.

"Вчера я получил 50 поздравлений из "Юнайтед" от футболистов, сотрудников и руководства. Для мня это много значит. Это говорит о том, что они меня уважают.

Что касается предстоящих матчей с "МЮ" и "Челси"... Это мои бывшие команды, сейчас мой клуб - "Тоттенхэм", - сказал Моуринью.

Напомним, специалист возглавил лондонский клуб 20 ноября после отставки Маурисио Почеттино.

А еще: Моуринью заявил, что полностью доволен составом "Тоттенхэма"| http://soccernews.ru

 
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