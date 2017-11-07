Моуринью ведет переговоры с ПСЖ

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ведет переговоры с французским ПСЖ, информирует The Sun.

По сведениям издания, парижане, которые вовсю подыскивают замену для своего наставника Унаи Эмери, уже вышли на контакт с представителями португальского специалиста для обсуждения возможного подписания контракта следующим летом.

Напомним, Моуринью решил покинуть "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru