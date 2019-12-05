Моуринью вернулся на "Олд Траффорд" и вчистую проиграл тренерскую дуэль Сульшеру: разбираем матч 15 тура АПЛ между МЮ и "Тоттенхэмом"

"Манчестер Юнайтед" с первых минут захватил инициативу во встрече, организовав несколько позиционных атак. Уже на 6-й хозяева открыли счет: Рэшфорд подхватил мяч после прорыва Лингарда и отскока от Санчеса, после чего пробил с угла штрафной под ближнюю штангу –1:0! На тот момент "манкунианцы" владели "круглым" 76% игрового времени. "Тоттенхэм" огрызнулся на 12-й, заработав стандарт в метрах 20-ти от ворот, однако Кейн прямым ударом с него запустил мяч над воротами. В последующие 25 минут "шпоры" вообще ничего не создали, полностью отдав инициативу "красным дьяволам". Те же пытались воспользоваться предоставленным шансом, создав ряд качественных моментов на 20-х минутах: так, Рэшфорд пробивал с линии штрафной под перекладину и в правый угол (Гассанига спас гостей), а также со стандартного положения – мимо левой стойки. Лингард, в свою очередь, выстрелил мимо дальней девятки из пределов штрафной. "Тоттенхэм" сумел несколько выровнять игру на 30-х минутах, однако никакой остроты со стороны подопечных Жозе Моуринью не возникало. Тем не менее, именно лондонцы сумели отличиться голом в этот период: на 39-й минуте навес Вертонгена выбили в небо, а отскок в четырех метрах от ворот поймал на ногу Алле – приняв мяч, вторым касанием Деле пробил мимо де Хеа. Это надо видеть, ведь словам шикарность движения хавбека "шпор" не описать. На этом основные события первого тайма подошли к концу.

Сразу после перерыва "Манчестер Юнайтед" вырвался вперед: на 47-й минуте Рэшфорд ворвался в штрафную и наткнулся на подножку от Сиссоко, арбитр назначил пенальти, а сам Маркус его и реализовал – 2:1! Впрочем, уже через четыре минуты после этого гола Сон мог сравнять счет, спокойно сместившись в центр штрафной и нанеся удар – его заблокировал Фред. На этом острота старта второго тайма завершилась. В следующие 20 минут веселее не стало. Команды занимались позиционной борьбой без обострения, хотя в плане динамики встреча оставалась интересной – мяч быстро двигался в обоих направлениях. Впрочем, опасных моментов в этот отрезок было мало: в частности, в "Манчестера" можно вспомнить лишь два выстрела Джеймса с линии штрафной в правый угол – первый оказался несложным для Гассаниги, а вот второй аргентинец вытащил из-под левой стойки. "Тоттенхэм" огрызнулся лишь ударом Орье на 76-й минуте точно в руки де Хеа.

Во второй половине второго тайма Жозе Моуринью бросил в бой Эриксена, Ндомбеле и Ло Чельсо, но ничего, кроме дальнего выстрела Танги низом в руки голкиперу, эта тройка так и не создала. Вообще, в последние 10 минут только Орье пытался обострять игру кое-как, выполняя подачи и нанося удары по воротам, но все эти попытки были слишком простыми для Де Хеа. Лишь в компенсированное время Деле Алле имел реальный шанс сравнять счет мощным выстрелом с линии штрафной с отскоком от газона – и снова Де Хеа отработал шикарно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "Манчестера" со счетом, установленным на старте второго тайма – 2:1. "Красные дьяволы" набрали 21 очко, поднявшись на шестую позицию в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм", потерпев первое поражение при Жозе Моуринью, держится на восьмой строчке с 20 зачетными баллами.

Моуринью вернулся на "Олд Траффорд", но уехал с позором

Основная изюминка поединка в Манчестере заключалась в приезде Жозе Моуринью на "Олд Траффорд", где "особенный" отработал три года. Все получилось довольно красиво: перед матчем португалец получил жиденькие аплодисменты, а в течение игры активно работал в технической зоне перед камерами – было даже нечто похожее на короткую симуляцию травмы после того, как Джеймс зацепил головой ногу Жозе результате подката Винкса. Характерная жестикуляция, оживленные рывки от скамейки в поле, теплые беседы с фанатами перед вторым таймом – эта версия Моуринью выглядела куда более живой, чем тот мрачный седой ворчун из последних сезонов в МЮ. С тренерством сложилось труднее. Уже со стартом поединка стало заметно, что португалец неправильно расставил приоритеты в организации игры, уделив много внимания давлению на опорников – вся сила МЮ, так или иначе, сконцентрирована в контратаках через фланги, а в центральной зоне "красные дьяволы" готовы довольствоваться затяжной позиционной борьбой. Принести победу в ней Моуринью пытался переводом Кейна в глубину, но Харри – не самая трудолюбивый футболист. Как результат, центрфорвард недорабатывал и в нападении, и в защите, а привозные защитники "красных" освободились от давления соперника. Высокие позиции фулбэков "Тоттенхэма" в позиционной атаке открывали "Манчестер Юнайтед" возможность для контрвыпадов через фланги – и хозяева здорово воспользовались предоставленным шансом. В первые 38 минут "манкунианцы" нанесли 8 ударов по воротам (4 в створ), в то время как "шпоры" имели всего один выстрел Кейна со стандарта (выше ворот). Большинство опасных моментов было связано со смещением нападающих МЮ с левого фланга – Жозе на послематчевой пресс-конференции заявил, что предупреждал команду о таком варианте развития событий, однако что-то пошло не так.

Гол "Тоттенхэма" стал следствием удачного отскока, ошибки Янга и проявления индивидуального мастерства со стороны Алли, но логики в нем не было вообще. Жозе Моуринью оправдал этот момент общей активностью гостей в последней трети первого тайма, однако это точно нельзя описать словом "прижали". "Манчестер Юнайтед" уверенно контролировал ход встречи. После перерыва "дьяволы" заработали пенальти благодаря прорыву Рэшфорд с фланга на левый край штрафной, что вызывает определенные вопросы к анализу игры со стороны Жозе Моуринью – Маркус возил "Тоттенхэм" в первом тайме, поэтому с этим нужно было что-то делать сразу. The Special One пытался перевернуть матче выходом на поле Эриксена, Ндомбеле и Ло Чельсо, однако единственной действительно заметным изменением стала активизация правого фланга, где Орье выполнял кросс за кроссом, не стесняясь при этом и стрелять по воротам.

За весь второй тайм "шпоры" провели всего два опасных момента – оба были связаны с индивидуальным мастерством футболистов. На 53-й минуте в штрафную МЮ ворвался Сон, который нанес удар низом (его успел заблокировать Фред), а в компенсированное время мощно стрелял с дистанции Ндомбеле (Де Хеа уверенно поймал мяч). Все! При этом возникали серьезные разрывы, за которые в середине тайма мог наказать Джеймс – он дважды завершал контратаки ударами с линии штрафной. Да, в общем МЮ также не впечатлял после перерыва, но контроль игры в "дьяволов" не исчезал от первой до последней минуты. Моуринью же выбрал противоречивый тактический план и не изменил ситуацию после второго гола, позволив сопернику реализовать всем известные преимущества – контратаки по флангам. Это поражение Моуринью вполне можно назвать тренерским, однако не стоит драматизировать события: да, его "Тоттенхэм" уверенно проиграл в первом же топ-матчи, но это же только третья неделя работы португальца в новой команде – нужно дать время.

Манчестер Юнайтед - гроза авторитетов, но этим не стоит сильно гордиться

После игры Жозе Моуринью отметил работу своего коллеги Сульшера: "В этом сезоне МЮ хорошо играет против больших команд: "Челси", "Ливерпуль", "Лестер". Мы большой клуб – и сегодня нам было тяжело". Действительно, с топами АПЛ манкунианцы выглядят очень уверенно. Они победили "Челси" со счетом 4:0 в чемпионате, а затем выбили его еще и из Кубка Лиги – а это, между прочим, четвертая команда Англии на данный момент. "Ливерпуль", во многом, также отскочил на "Олд Траффорд", а вот с "Арсеналом" и "Лестером" было сложнее. Интересно, что во всех матчах против лидеров или грандов "красные дьяволы" всегда забивали первыми. Радоваться этому факту не слишком здорово, ведь МЮ затем раздает очки "Кристал Пэлэсу" и "Ньюкаслу". В матчах с топ-клубами "манкунианцы" банально играют вторым номером – именно на построении прагматичного футбола от обороны и контратак через фланги Сульшер и заработал себе контракт в клубе. Это хорошая тактика под конкретную игру, в которой соперник больше рассчитывает на победу, однако на длинной дистанции в чемпионате такой стиль не будет приносить турнирных успехов. Пока умение бить сильных мира сего говорит именно о "среднячковости" "Манчестер Юнайтед" на фоне именитых конкурентов. Для топов "дьяволы" – это то же самое, что и "Вулверхэмптон", который покусал лидеров не меньше. Без стабильного набора очков в рядовых матчах МЮ будет иметь статус грозы авторитетов еще долго, однако играть в Лиге Европы.