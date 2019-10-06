Моуринью вновь был замечен на матче французского клуба



Португальский тренер Жозе Моуринью посетил матч чемпионата Франции между "Лиллем" и "Нимом" (в данный момент счет 1:1, идет 2-й тайм).

Португалец уже второй раз в этом году следит за матчем "Лилля". Ранее он побывал на матче "догов" в феврале. Тогда "Лилль" сыграл вничью с "Монпелье" (0:0).

56-летний специалист является безработным с декабря прошлого года. Его последним клубом был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен. Тренер неоднократно заявлял, что хочет вернуться к работе.

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