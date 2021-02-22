Моуринью во главе "Тоттенхэма" выдал худший старт в своей тренерской карьере
Лондонский "Тоттенхэм" провёл 50-й матч в АПЛ под руководством Жозе Моуринью.
В этих играх "шпорам" удалось набрать всего 81 очко, что является худшим стартом команды при португальце.
Работая в других клубах, Моуринью был гораздо успешнее на начальном этапе: "Порту" – 124 очка, "Челси" (первый раз) – 126, "Интер" - 113, "Реал" - 123, "Челси" (второй раз) -114, "Манчестер Юнайтед" - 95.
Не пропустите: Стало известно, во сколько обойдется "Тоттенхэму" увольнение Моуринью. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18