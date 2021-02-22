Моуринью во главе "Тоттенхэма" выдал худший старт в своей тренерской карьере

Лондонский "Тоттенхэм" провёл 50-й матч в АПЛ под руководством Жозе Моуринью.

В этих играх "шпорам" удалось набрать всего 81 очко, что является худшим стартом команды при португальце.

Работая в других клубах, Моуринью был гораздо успешнее на начальном этапе: "Порту" – 124 очка, "Челси" (первый раз) – 126, "Интер" - 113, "Реал" - 123, "Челси" (второй раз) -114, "Манчестер Юнайтед" - 95.

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