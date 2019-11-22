Моуринью во всю готов строить в Лондоне новый суперклуб? Разбираем, кто пришел в "Тоттенхэм" вслед за особенным

19 ноября футбольную Европу всколыхнула новость об отставке Почеттино с поста главного тренера "Тоттенхэма". Трудно сказать, что такое решение руководства "шпор" было полной неожиданностью, ведь место в нижней части турнирной таблицы АПЛ совсем не подходит финалисту Лиги Чемпионов. Однако, настоящей бомбой стало назначение на место аргентинца одиозного Жозе Моуринью, который почти год оставался без работы. Португальский специалист заявил об уважении к клубу, его традициям, и заверил, что перерыв в карьере пошел ему на пользу. "Особенный" убеждает, что проанализировал все свои прошлые ошибки и на "шпор" ожидает обновленная версия Сеу Жозе. Сразу после назначения Моуринью занялся формированием тренерского штаба, который будет помогать игрокам лондонского клуба избавиться клише из фильма "Залечь на дно в Брюгге": "Дерьмом ты не был, но и к вершинам не добрался. Как "Тоттенхэм".

Жоау Сакраменто (главный ассистент)

Свою карьеру португалец начал в валлийском университете Гламоргана. Там он получил степень по спортивной подготовкt, а затем стал помощником наставника футбольной команды своего же учебного заведения. Далее молодому специалисту удалось трудоустроиться в сборной Уэльса, где в команде Криса Коулмена выполнял функции аналитика. Сакраменто надолго не задержался на Туманном Альбионе, и принял предложение "Монако". Став помощником Леонардо Жардима, тренерскомe дуэту удалось триумфировать в Лиге 1 сезона 2016/17. Следующим этапом для португальца стал "Лилль", откуда уже Моуринью и переманил специалиста в "Тоттенхэм". Сакраменто свободно владеет английским, французским и испанским, что, безусловно, поможет ему в интернациональном коллективе "шпор".

Нуну Сантуш (тренер голкиперов)

Еще один португалец, который вместе с Сакраменто перебрался в Лондон из Лилля. Сантуш в прошлом сам был вратарем, и не по слухам понимает эту кухню. Он начал карьеру в Сетубале, откуда родом Моуринью, выступая за местную" Виторию", также Сантуш успел примерить формы "Лидса" и "Бенфики", хотя так ни разу и не дебютировал в чемпионатах Англии или Португалии. До переезда во Францию ​​Сантуш работал в сборной Канады. Теперь португальскому специалисту придется проводить время в компании Уго Льориса и Пауло Гассаниги (если, конечно, Почеттино быстро не возглавит какой-нибудь клуб и не утащит туда своего любимчика). Отметим, что вратари "шпор" умеют привозить нелепые голы, а Моуру это совсем ни к чему!

Карлос Лалин (фитнес-тренер)

Будущее светило своей профессии родился в Венесуэле, а в 14 лет перебрался в Испанию. В мадридском университете Карлос получил соответствующее образование и благодаря своему таланту стал одним из самых востребованных физиотерапевтов Испании. Неудивительно, что в итоге он оказался в "Реале", где и познакомился с Моуринью. "Особенный" оценил навыки коллеги и потом забрал его с собой в "Челси" (2013 год), а затем и в "Манчестер Юнайтед" (2016-й). Считается, что с нынешнего тренерского штаба "Тоттенхэма" Моуринью доверяет Лалину больше всего.

Джованни Серра (аналитик)

Итальянская кровь в команде португальского специалиста! Серра родился в Риме. Впоследствии он перебрался в Лондон, где занимался промышленным дизайном. Итальянец также успел поработать в компании Microsoft перед тем, как посвятить себя футбольному анализу. Серра раньше помогал Моуринью в "Манчестер Юнайтед", и был вынужден покинуть "манкунианцев" после освобождения Сеу Жозе. Аналитический ум под рукой очень понадобится Моуру, поскольку многое в этой команде нужно будет лепить заново.

Рикардо Формосино (скаут)

Очередной представитель португальской "диаспоры" в лагере "Тоттенхэма". Формосино также родом с родины Моуринью – Сетубала. Во время игровой карьеры выступал на позиции полузащитника за "Виторию" и еще несколько португальских клубов. Свой опыт работы на тренерских должностях получал на родине. Впервые Формосино встретился с Моуринью в "Порту", когда команда "особенного" заявила о себе на всю Европу, выиграв Лигу чемпионов (сезон 2003/04). Второй раз судьба свела земляков в 2016-м во время совместной работы в "Манчестер Юнайтед". В лагере "красных дьяволов" Формосино уже занимал должность скаута. Понадобятся ли его навыки в Тоттенхэме – трудно сказать, ведь "шпоры" славятся своей инертностью на трансферном рынке. Возможно, Формосино удастся изменить стратегию клуба! Кто знает…