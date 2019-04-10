Моуринью: "Восхищаюсь дортмундской "Боруссией"

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Моуринью: "Восхищаюсь дортмундской "Боруссией"
Португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о дортмундской "Боруссии".

"Я восхищаюсь дортмундской "Боруссией". У меня хорошие отношения с генеральным директором клуба Ватцке, который спрашивал у меня о некоторых игроках и тренере. Я был честен с ним и дал ему самую лучшую оценку. С тех пор мы уважаем друг друга", - цитирует Моуринью Sport Bild.

После 28 туров "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание "шмелей" от лидирующей "Баварии" составляет одно очко.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 48
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