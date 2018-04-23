Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира

Теги жозе моуриньюзинедин зидандиего симеонехосеп гвардиоламарчелло липпи

Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мираГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых наставников мира.

Так, первая пятерка рейтинга специалистов с самыми высокими доходами, согласно данным France Football, выглядит так:

1. Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") - 26 миллионов евро

2. Марчелло Липпи (сборная Китая) - 23 миллиона евро

3. Диего Симеоне("Атлетико") - 22 миллиона евро

4. Зинедин Зидан ("Реал") - 21 миллион евро

5. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 29 миллионов евро.

Отметим, что в рейтинге учитывались зарплаты тренеров, полученные бонусы и доходы от рекламы.

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