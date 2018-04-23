Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых наставников мира.

Так, первая пятерка рейтинга специалистов с самыми высокими доходами, согласно данным France Football, выглядит так:

1. Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") - 26 миллионов евро

2. Марчелло Липпи (сборная Китая) - 23 миллиона евро

3. Диего Симеоне("Атлетико") - 22 миллиона евро

4. Зинедин Зидан ("Реал") - 21 миллион евро

5. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 29 миллионов евро.

Отметим, что в рейтинге учитывались зарплаты тренеров, полученные бонусы и доходы от рекламы.

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