Моуринью: "Возможно, однажды, я расскажу о своем несостоявшемся переходе в "Барселону"
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался рассказывать детали своего несостоявшегося перехода в каталонскую "Барселону".
"Мой переход в "Барселону" в 2008 году не состоялся из-за того, что выбор был сделан в пользу Гвардиолы? Возможно, однажды я скажу правду, но не сегодня. Это вещи из моей карьеры, которые я предпочитаю держать в себе. Может быть, я расскажу об этом когда-нибудь, когда я состарюсь... может быть", - цитирует наставника "красных дьяволов" le10sport.
Напомним, Моуринью не намерен заканчивать свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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|Эспаньол
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|Лас Пальмас
|7
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|Алавес
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|Малага
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