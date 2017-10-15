Моуринью: "Возможно, однажды, я расскажу о своем несостоявшемся переходе в "Барселону"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался рассказывать детали своего несостоявшегося перехода в каталонскую "Барселону".

" Мой переход в "Барселону" в 2008 году не состоялся из-за того, что выбор был сделан в пользу Гвардиолы? Возможно, однажды я скажу правду, но не сегодня. Это вещи из моей карьеры, которые я предпочитаю держать в себе. Может быть, я расскажу об этом когда-нибудь, когда я состарюсь... может быть ", - цитирует наставника "красных дьяволов" le10sport.

Напомним, Моуринью не намерен заканчивать свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru