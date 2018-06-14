Моуринью: "Возможно, сейчас Черчесов вместе с футболистами готовит страну к моменту гордости за сборную"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о матче открытия ЧМ-2018.

"На месте Станислава Черчесова я был бы рад, поскольку ожидания невысоки, все готовы к худшему. Возможно, сейчас он вместе с футболистами готовит страну к моменту гордости за сборную России.

Они настроены сделать это ради себя и вопреки тем, кто не верит в сборную. Это позитивный момент" - приводят слова Моуринью российские СМИ.

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