Моуринью впервые с 2012 года победил Гвардиолу на выезде

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Моуринью впервые с 2012 года победил Гвардиолу на выезде

В рамках 33-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях переиграл "Манчестер Сити" со счётом 3:2.

Таким образом, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью впервые с 2012 года победил наставника "горожан" Хосепа Гвардиолу на выезде.

Шесть лет назад португальский специалист во главе "Реала" одолел "Барселону" под руководством Гвардиолы на "Камп Ноу" со счётом 1:2.

Также стоит отметить, что вчерашняя победа стала для Моуринью лишь второй в карьере в выездных играх с командами каталонского коуча.

Не пропустите: Ни один тренер в истории АПЛ не смог победить Моуринью дважды по ходу одного сезона. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
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