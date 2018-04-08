Моуринью впервые с 2012 года победил Гвардиолу на выезде

В рамках 33-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях переиграл "Манчестер Сити" со счётом 3:2.

Таким образом, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью впервые с 2012 года победил наставника "горожан" Хосепа Гвардиолу на выезде.

Шесть лет назад португальский специалист во главе "Реала" одолел "Барселону" под руководством Гвардиолы на "Камп Ноу" со счётом 1:2.

Также стоит отметить, что вчерашняя победа стала для Моуринью лишь второй в карьере в выездных играх с командами каталонского коуча.

Не пропустите: Ни один тренер в истории АПЛ не смог победить Моуринью дважды по ходу одного сезона. | http://soccernews.ru