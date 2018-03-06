Моуринью впервые в карьере победил в матче АПЛ, проигрывая по ходу встречи в два гола

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Моуринью впервые в карьере победил в матче АПЛ, проигрывая по ходу встречи в два гола

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" со счётом 3:2.

Таким образом, как сообщает Opta, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью впервые в карьере выиграл в матче АПЛ, уступая по ходу встречи в два гола.

Ранее "Особенный" в таких ситуациях лишь дважды приводил свою команду к ничьей, ещё 19 игр завершались поражениями подопечных португальского наставника. | http://soccernews.ru

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3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
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7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
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11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
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