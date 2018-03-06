Моуринью впервые в карьере победил в матче АПЛ, проигрывая по ходу встречи в два гола

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" со счётом 3:2.

Таким образом, как сообщает Opta, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью впервые в карьере выиграл в матче АПЛ, уступая по ходу встречи в два гола.

Ранее "Особенный" в таких ситуациях лишь дважды приводил свою команду к ничьей, ещё 19 игр завершались поражениями подопечных португальского наставника. | http://soccernews.ru