Моуринью впервые в карьере проиграл стартовый матч чемпионата

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Моуринью впервые в карьере проиграл стартовый матч чемпионата

Поражение "Тоттенхэма" от "Эвертона" в 1-м туре АПЛ прервало блестящую серию главного тренера "шпор" Жозе Моуринью.

До этого матча португальский наставник никогда не проигрывал в стартовой игре чемпионата страны.

Ранее статистика Моуринью по этому показателю была следующей - 11 побед и 7 ничьих в 18 поединках.

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