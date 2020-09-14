Моуринью впервые в карьере проиграл стартовый матч чемпионата

Поражение "Тоттенхэма" от "Эвертона" в 1-м туре АПЛ прервало блестящую серию главного тренера "шпор" Жозе Моуринью.

До этого матча португальский наставник никогда не проигрывал в стартовой игре чемпионата страны.

Ранее статистика Моуринью по этому показателю была следующей - 11 побед и 7 ничьих в 18 поединках.

Не пропустите: Моуринью потроллил "Манчестер Сити" из-за несостоявшегося перехода Месси. | http://soccernews.ru