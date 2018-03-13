Моуринью вспомнил о своем конфликте с Конте



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью надеется на окончание конфликта с наставником "Челси" Антонио Конте.

"У нас были некоторые проблемы с Конте, но теперь пора забыть об этом. Он тренирует "Челси", я – "Манчестер Юнайтед". Нам нужно уважать друг друга и просто делать свою работу", - приводит слова Моуринью Daily Mail.

Напомним, что Моуринью и Конте на протяжении некоторого времени критически высказывались друг о друге в пресс. Впрочем перед началом недавнего матча между своими командами тренеры пожали друг другу руки.

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