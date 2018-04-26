Моуринью вспомнил об уходе Салаха из "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, как нынешний лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах ушел из "Челси".

"Я не продавал Салаха. Именно я и подписал его для "Челси". Когда он приехал в Лондон, то был совсем молодым парнем, без нормальной физической и психологической подготовки. Тогда он был растерян и попадал в социальные и культурные проблемы. Для него все было очень сложно. Его продажа была не моим решением", - приводит слова Моуринью ESPN Brazil.

Напомним, что египтянин выступал за "Челси" с 2014 по 2015 годы, провел за клуб 19 матчей и забил 2 гола. После этого форвард был отдан в аренду "Фиорентине", а затем продан в "Рому".

В нынешнем сезоне 25-летний Салах забил 43 мяча в 47 поединках за "Ливерпуль".

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