Моуринью вспомнил об уходе Салаха из "Челси"

Теги жозе моуриньючелсимохамед салах

Моуринью вспомнил об уходе Салаха из "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, как нынешний лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах ушел из "Челси".

"Я не продавал Салаха. Именно я и подписал его для "Челси". Когда он приехал в Лондон, то был совсем молодым парнем, без нормальной физической и психологической подготовки. Тогда он был растерян и попадал в социальные и культурные проблемы. Для него все было очень сложно. Его продажа была не моим решением", - приводит слова Моуринью ESPN Brazil.

Напомним, что египтянин выступал за "Челси" с 2014 по 2015 годы, провел за клуб 19 матчей и забил 2 гола. После этого форвард был отдан в аренду "Фиорентине", а затем продан в "Рому".

В нынешнем сезоне 25-летний Салах забил 43 мяча в 47 поединках за "Ливерпуль". 

Не пропустите: "Ливерпуль" не намерен расставаться с Салахом даже за 222 миллиона евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов