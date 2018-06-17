Моуринью встал на защиту сборной Исландии

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал игру сборной Исландии.

"Это особенная страна. Я думаю, они все расслаблены и не чувствуют давления. Они просто рады, что представляют Исландию, и горды выступать на Чемпионате Мира. Даже если они будут вдесятером обороняться в своей штрафной, никто не посмеет их критиковать. Для них любой результат - это успех. Если они победят, то вернутся домой героями. Это дух настоящего футбола.

"Я не предсказал им выход в плей-офф, однако думаю это возможно. Что касается Аргентины, им необходимо побеждать в оставшихся матчах" - приводят слова Моуринью российские СМИ.

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