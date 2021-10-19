Моуринью вступил в конфликт с фанатами "Ювентуса"

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Моуринью вступил в конфликт с фанатами "Ювентуса"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Между главным тренером римской "Ромы" Жозе Моуринью и болельщиками туринского "Ювентуса" произошел конфликт во время матча 8-го тура чемпионата Италии, сообщает JuveMagazine.

В ходе матча фанаты "Юве" оскорбляли наставника, а после финального свистка он показал им три пальца. В 2018 году Моуринью показывал такой же жест туринским фанатам, будучи наставником "Манчестер Юнайтед". Таким образом он намекал, что выиграл требл с "Интером" в сезоне-2009/2010. 

58-летний Моуринью тренирует "Рому" с 2021 года. В нынешнем сезоне римляне под его руководством занимают четвертое место в Серии А.

Не пропустите: Моуринью высказался о поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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