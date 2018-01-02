Моуринью вступил в словесную перепалку со Скоулзом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с легендой "красных дьяволов" Полом Скоулзом, который недавно раскритиковал игру команды в целом и полузащитника Поля Погба в частности.

"Думаю, единственное, чем занимается Скоулз - это критикует. Не комментирует, а критикует - это разные вещи. Я думаю, в историю Скоулз войдёт как феноменальный игрок, но не эксперт. Если Пол однажды захочет стать тренером, я желаю ему добиться хотя бы 25 процентов моего успеха.

Погба в каждом матче пытается сыграть как можно лучше. Иногда он выглядит здорово, иногда не очень. Не вина Поля, что он стоил намного больше Скоулза. Таков футбол" - приводит слова португальского наставника Sky Sports.

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