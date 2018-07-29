Моуринью: "Вы действительно хотите, чтобы Санчес был счастлив в окружении таких футболистов"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал реакцию Алексиса Санчеса после поражения от "Ливерпуля" (1:4) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Вы действительно хотите, чтобы он был счастлив в окружении таких футболистов? Мы здесь играем не для того, чтобы усилить команду, и не из-за скуки. Здесь мы стараемся просто выжить и показать хотя бы не самые отвратительные результаты.

Санчес - единственный атакующий футболист, который у нас есть. У нас нет вингеров, нет форвардов. Только Санчес. Бедняга старается выкладываться, тогда как некоторые требуют от него большего" - приводит слова Моуринью Goal.com.

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