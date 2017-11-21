Моуринью выбирает между Гризманном и Бэйлом

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Моуринью выбирает между Гризманном и БэйломГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пока еще не определился с главной трансферной целью для своей команды на следующее лето.

Как информирует Daily Mail, в настоящее время наставник "красных дьяволов" рассматривает варианты с приобретением вингера "Реала" Гарета Бэйла и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Однако, вероятнее всего, клуб будет готов выделить средства на покупку только одного из них, поэтому португальцу нужно будет определиться со своими трансферными приоритетами.

Напомним, Эррера останется в "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон. | soccernews.ru

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