Моуринью выбирает между Гризманном и Бэйлом

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пока еще не определился с главной трансферной целью для своей команды на следующее лето.

Как информирует Daily Mail, в настоящее время наставник "красных дьяволов" рассматривает варианты с приобретением вингера "Реала" Гарета Бэйла и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. Однако, вероятнее всего, клуб будет готов выделить средства на покупку только одного из них, поэтому португальцу нужно будет определиться со своими трансферными приоритетами.

Напомним, Эррера останется в "Манчестер Юнайтед" еще на один сезон. | soccernews.ru