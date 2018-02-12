Моуринью выбрал футболиста "Реала", на которого готов обменять Де Хеа

Теги манчестер юнайтедреал мадриддавид де хеатони кроос

Моуринью выбрал футболиста "Реала", на которого готов обменять Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" и "Реал" могут совершить обмен футболистами.

Как сообщает Daily Star, наставник манкунианцев Жозе Моуринью готов отпустить голкипера Давида Де Хеа в "Реал", если "сливочные" включат в сделку хавбека Тони Крооса.

Стоит отметить, что кроме Крооса "Реал" должен выплатить какие-то деньги.

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