Моуринью: "Вылет от "Севильи" не станет провалом"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче своей команды против испанской "Севильи" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Вылет от "Севильи" станет для нас разочарованием, но никак не провалом. Мы хотим доказать, что мы лучше соперника. Хотя истиной является то, что мы не находимся среди претендентов на победу в турнире", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Напомним, президент "Севильи" поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru