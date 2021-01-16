Моуринью высказался о будущем Бэйла в "Тоттенхэме"
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал слухи, согласно которым клуб не заинтересован в продлении аренды вингера Гарета Бэйла.
"Мы пока не обсуждали будущее Гарета, ведь его аренда рассчитана до конца сезона. Бэйл приехал сюда с травмой, поэтому ушло много времени на то, чтобы он восстановился и набрал форму. Это непростой процесс. Все знают, что последние сезоны в "Реале" сложились для Бэйла непросто. Так что давайте двигаться постепенно и постараемся дать ему возможность показать лучшую версию себя", - приводит слова Моуринью AS.
В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Тоттенхэм" 12 матчей и забил 3 гола.
Контракт 31-летнего валлийца с мадридским "Реалом" рассчитан до июня 2022 года.
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