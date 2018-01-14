Моуринью высказался о будущем Мхитаряна

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о будущем полузащитника своей команды Генриха Мхитаряна.

"Мхитарян? У каждого игрока есть цена. Неважно, кто это. Это не имеет значения. Не имеет значения престиж или статус футболиста. Я не являюсь слепым тренером в том смысле, что у меня есть неприкасаемые игроки, которые никогда не могут быть проданы.

Поэтому, когда трансферное окно открыто, оно открыто для любого клуба, который интересуется нашими игроками. Нам же предстоит решать - продавать игрока или нет. Мы должны правильно оценить своего футболиста", - цитирует наставника "красных дьяволов" Express.

Напомним, Моуринью прокомментировал слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Санчесу. | soccernews.ru