Моуринью высказался о бывшем владельце "Ромы"
Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о бывшем хозяине клуба Джеймсе Паллотте.
"Многие смеются над тем, что предыдущие владельцы сделали с "Ромой". После них клубу осталась куча дерьма. Нынешние владельцы потратили много денег, чтобы исправить допущенные ошибки и постараться создать условия для проекта, на реализацию которого нужно время. Есть люди, которые смеются, имея набитые карманы.
Когда кто-то говорит, что Моуринью недоволен, то это большая ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и любой тренер, он хочет новых футболистов, чтобы проводить ротацию и поддерживать баланс.
Моуринью хочет, чтобы все игроки были на одном уровне? Да, но Моуринью – не засранец, он уважает владельцев клуба. Моуринью понимает и принимает ситуацию.
Такой результат, как в матче с "Буде-Глимт", случается раз в жизни, но ответственность за него несу только я. Не игроки, не спортивный директор. Я выпустил такой состав, зная, что с ним рискую проиграть. Я не думал, что это будет так ужасно, но ответственность остается на мне.
Я сделал это, потому что испугался, что на искусственном поле игроки получат травмы, потому что у меня в составе нет двух игроков на каждую позицию. Я беру ответственность на себя", – сказал португальский специалист.
Также не пропустите: Суарес не видит конкурентов у Месси в борьбе за "Золотой мяч".
опрос
Лента новостей
-
"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ
-
Пике рассказал, где и когда завершит карьеру
-
"Аталанта" упустила победу над "Удинезе" в Серии А
-
Бекхэм будет лицом чемпионата мира в Катаре и заработает огромные деньги
-
Пике рассказал, почему Бартомеу выиграл выборы президента "Барселоны" в 2015 году
-
Дзанетти считает Месси фаворитом на "Золотой мяч"
-
Широков оценил шансы "Спартака" в матче с "Зенитом"
-
1
Маркиньос высказался о трио Месси-Неймар-Мбаппе
-
Пике высказался о конкуренции в "Барселоне"
-
Моуринью высказался о бывшем владельце "Ромы"
-
Румменигге высказался о позиции "Баварии" в мировом футболе
-
Суарес не видит конкурентов у Месси в борьбе за "Золотой мяч"
-
"Атлетико" не уверен в продлении контракта с Суаресом
-
Клопп ярко высказался о Фирмино
-
Бензема высказался о возможном получении "Золотого мяча"
-
Лапорта сказал, что Месси ушел раньше запланированного
-
"Лион" близок к подписанию Азмуна
-
Сульшер прокомментировал плохую форму "Манчестер Юнайтед"
-
Анчелотти высказался об "Эль Класико" без Роналду, Месси и Рамоса
-
1
Роналду защитил Сульшера от критики
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17