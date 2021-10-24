Моуринью высказался о бывшем владельце "Ромы"

Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о бывшем хозяине клуба Джеймсе Паллотте.

"Многие смеются над тем, что предыдущие владельцы сделали с "Ромой". После них клубу осталась куча дерьма. Нынешние владельцы потратили много денег, чтобы исправить допущенные ошибки и постараться создать условия для проекта, на реализацию которого нужно время. Есть люди, которые смеются, имея набитые карманы.

Когда кто-то говорит, что Моуринью недоволен, то это большая ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и любой тренер, он хочет новых футболистов, чтобы проводить ротацию и поддерживать баланс.

Моуринью хочет, чтобы все игроки были на одном уровне? Да, но Моуринью – не засранец, он уважает владельцев клуба. Моуринью понимает и принимает ситуацию.

Такой результат, как в матче с "Буде-Глимт", случается раз в жизни, но ответственность за него несу только я. Не игроки, не спортивный директор. Я выпустил такой состав, зная, что с ним рискую проиграть. Я не думал, что это будет так ужасно, но ответственность остается на мне.

Я сделал это, потому что испугался, что на искусственном поле игроки получат травмы, потому что у меня в составе нет двух игроков на каждую позицию. Я беру ответственность на себя", – сказал португальский специалист.

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