Моуринью высказался о чемпионской гонке в АПЛ в следующем сезоне

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Моуринью высказался о чемпионской гонке в АПЛ в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о чемпионской гонке в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"В этом сезоне АПЛ у многих команд были хорошие результаты, но догнать "Манчестер Сити" было невозможно - они были очень хороши и стабильны. Если "горожане" и в следующем сезоне будут также набирать очки, догнать их не будет практически никаких шансов. Я был чемпионом с "Челси", набрав 95 очков. Мы не оставили шансов конкурентам, это же сделал и "Сити" сейчас. Даже когда они были близки к потере очков, им удавалось вырывать победы. Они были очень сильны, поэтому их чемпионство безоговорочно" - цитирует Моуринью The Guardian.

Отметим, что после 33 сыгранных матчей в АПЛ "Манчестер Сити" имеет в своём активе 87 пунктов. Рекорд по набранным очкам принадлежит "Челси", который в сезоне 2004/05 завершил сезон с показателем - 95.  

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
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10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
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12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
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