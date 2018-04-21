Моуринью высказался о чемпионской гонке в АПЛ в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о чемпионской гонке в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"В этом сезоне АПЛ у многих команд были хорошие результаты, но догнать "Манчестер Сити" было невозможно - они были очень хороши и стабильны. Если "горожане" и в следующем сезоне будут также набирать очки, догнать их не будет практически никаких шансов. Я был чемпионом с "Челси", набрав 95 очков. Мы не оставили шансов конкурентам, это же сделал и "Сити" сейчас. Даже когда они были близки к потере очков, им удавалось вырывать победы. Они были очень сильны, поэтому их чемпионство безоговорочно" - цитирует Моуринью The Guardian.

Отметим, что после 33 сыгранных матчей в АПЛ "Манчестер Сити" имеет в своём активе 87 пунктов. Рекорд по набранным очкам принадлежит "Челси", который в сезоне 2004/05 завершил сезон с показателем - 95.

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