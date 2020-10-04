Моуринью высказался о "Манчестер Юнайтед" перед очным матчем

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о своем бывшем клубе "Манчестер Юнайтед".

"Эта команда становится лучше год за годом. Молодые игроки стали старше, у них больше опыта. Клуб приобрел качественных футболистов. В команде произошла большая революция.

У клуба есть амбиции и ответственность завоевывать титулы, которые они не брали долгое время. Это отличная команда.

Думаю, они будут выигрывать трофеи. Рано или поздно они это сделают", - цитирует португальца Sky Sports.

Матч "МЮ" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 4 октября, и начнется - в 19:00 (мск).

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