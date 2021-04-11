Моуринью высказался о матче против "Манчестер Юнайтед"

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Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал итог встречи 31-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (1:3).

"Мы играли против хорошей команды, у которой много сильных игроков в центре поля. Мы имели отличные шансы забить второй гол. Мы попали в каркас ворот и доминировали в тот период.

Мне кажется, что игра была хорошей. И считаю, что мы совсем не заслужили такого результата. Нам не повезло, потому что, возможно, Погба должен был быть удален за удар локтем Сержа Орье.

Я больше ничего не знаю о ВАР. Я больше ничего не понимаю. Иногда получаешь то, что нужно, иногда нет. Я не знаю, как это еще комментировать. Голы больше не празднуют, потому что боятся", – сказал Моуринью.